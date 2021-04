Mulher é presa com dois quilos de maconha em Hortolândia

Além da droga, a polícia também encontrou balanças de precisão e anotações do tráfico na casa da mulher

Drogas, balanças e diheiro foram apreendidos pela PM - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Uma mulher foi presa com dois quilos de maconha em Hortolândia na madrugada desta quarta-feira (7). Antes de ser detida porém, ela tentou fugir por diversas ruas do Jardim Nova Europa.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), por volta de 00h40 os PMs faziam patrulhamento pelo bairro quando, na Rua São Vicente, viram dois carros, um Uno e um Fox, parados na contra mão.

A motorista do Uno deu passagem para as viaturas, enquanto o condutor do Fox acelerou o veículo e fugiu. Ele não obedeceu os sinais de parada e houve acompanhamento por diversas ruas. Em determinado momento, os policiais o perderam de vista.

A mulher aproveitou a situação e também fugiu. Foi necessário chamar outras viaturas para darem apoio.

Momentos depois, os PMs localizaram a mulher na Avenida Fernando de Noronha. No Uno foi encontrado um tijolo de maconha.

Simultaneamente outros policiais encontraram o homem fugitivo na Rua Goiás. Ele confessou que a sua namorada ia lhe passar a maconha, no entanto foi interrompida com a chegada das viaturas.

Ele ainda passou o endereço da namorada e em averiguações no imóvel, na rua Porto Seguro, os PMs encontraram mais maconha (totalizando 2,1kg), R$ 762,75 em dinheiro, duas balanças de precisão, uma balança grande, embalagens e anotações sobre a contabilidade do tráfico.

O casal foi levado até o plantão policial. A mulher ficou presa em flagrante por tráfico de drogas, já o homem foi liberado, contudo a sua participação neste crime será investigada. Ele ainda responderá em liberdade por direção perigosa e desobediência.