Mulher é baleada no rosto dentro de sua casa em Hortolândia

Vítima foi socorrida a um hospital da região e está internada de acordo com a SSP; ladrão está foragido

Uma mulher de 29 anos foi baleada no rosto, dentro de sua casa, no Jardim Amanda, em Hortolândia, na noite deste domingo (2). O autor dos disparos não foi encontrado.

Segundo informações de testemunhas durante registro policial, por volta de 18h30 a vítima estava em frente a sua casa, na Rua Assis Brasil, quando dois homens em um Fiat Siena pararam em frente ao imóvel e um deles desembarcou e anunciou o assalto. Ele usava touca ninja e estava armado.

Neste momento, a mulher correu para dentro da casa e se trancou no banheiro, e o criminoso entrou atrás. Na sequência, seus pais interviram e o homem disse que era para eles se afastarem, pois o problema era com a filha deles.

Depois disso, ele conseguiu quebrar a porta do banheiro e efetuou dois disparos. Um deles acertou a parede e o outro, o rosto da mulher.

O criminoso fugiu e não foi localizado até a publicação desta reportagem. A vítima foi socorrida pelos familiares a um hospital da região, onde permaneceu internada, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e o caso foi registrado como tentativa de homicídio no Plantão da Delegacia de Hortolândia. As causas do crime serão investigadas pela Polícia Civil.