Mulher de 55 anos é sugada por buraco aberto por chuva

Uma mulher de 55 anos foi sugada por um buraco aberto nos fundos de sua casa em Hortolândia durante o temporal do final de semana. O acidente foi registrado no domingo e a vítima passou por atendimento médico. Ela passa bem e teve alta na segunda-feira.

Foto: Eddie Junior - Divulgação

Além dessa ocorrência, a chuva que atingiu a cidade deixou casas alagadas e afetou serviços públicos. Em 24 horas, choveu 85 mm na cidade, o equivalente a 66% do esperado para o mês – valor calculado com base na média do município vizinho Campinas na Sala de Situação PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí), já que Hortolândia não calcula a média esperada de chuvas.

Segundo a Prefeitura de Hortolândia, uma residência na Rua Tiburtino Rodrigues, Jardim Nossa Senhora de Fátima, teve um buraco aberto no fundo do imóvel. Existia no quintal um poço artesiano do qual os moradores não tinham conhecimento. Com a chuva, houve infiltração e o solo cedeu, levando a moradora para dentro do buraco. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à UPA (Unidade Pronto Atendimento) Nova Hortolândia.

Foto: Eddie Junior - Divulgação

Segundo a Defesa Civil, seis casas ficaram alagadas no Jardim São Ricardo em decorrência da chuva. Houve também alagamento em três residências no Jardim Paineiras, região central. Nos mesmos bairros foram registrados casos de inundação nas ruas, mas não foi necessária a interdição de nenhum imóvel.

Três escolas tiveram as aulas afetadas nesta segunda-feira – a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Salvador Zacharias Pereira Júnior; a Emef Jardim Nova Europa; e a Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Josias da Silva Macedo. As aulas já estão normalizadas nessas três unidades nesta terça-feira.

A UPA Jardim Rosolen também teve pontos de alagamento, assim como o ginásio Poliesportivo Victor Savala e o Parque Irmã Dorothy Stang.