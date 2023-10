MP pede R$ 2 milhões de indenização por morte de menina de Hortolândia em Campinas

Isabela Tibúrcio Fermino, de apenas 7 anos, morreu ainda no local - Foto: Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas e Reprodução / Redes Sociais

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) ingressou com uma ação civil pública na qual responsabiliza a Prefeitura de Campinas pela queda de um eucalipto que resultou na morte de Isabela Tiburcio Fermino, uma criança de 7 anos, moradora de Hortolândia. O incidente ocorreu no dia 24 de janeiro, na Lagoa do Taquaral.

Na ação, protocolada na última terça-feira (24) e acolhida pelo juiz Cláudio Campos da Silva, da 3ª Vara da Fazenda Pública da cidade, o promotor de Justiça José Fernando Vidal de Souza solicita que a prefeitura seja condenada a pagar R$ 2 milhões em indenização por danos morais coletivos “referentes aos constantes riscos à saúde, à vida e à integridade física da população de Campinas em razão do descumprimento das normas de manejo”.

O MP pede ainda que a prefeitura adote medidas para melhorar a administração da Lagoa do Taquaral, incluindo a implementação de diretrizes de uso e manejo que garantam a gestão adequada e a preservação das funções ecológicas e recreativas da área. O Ministério Público também requer a realização de um inventário detalhado das árvores presentes no espaço.

Na ação, o promotor alega que um parecer técnico elaborado pela empresa PlantCare em 2012, juntamente com relatórios técnicos do CAEx (Centro de Apoio Operacional à Execução) do MP-SP, sugerem que o acidente, que culminou na queda do eucalipto, poderia ter sido evitado se a prefeitura tivesse avaliado a árvore de forma oportuna e tomado as medidas apropriadas.

Após análises, a empresa contratada indicou a necessidade de monitoramento das outras árvores no Parque Taquaral e a implementação de medidas para conter a infestação de pragas e doenças. No entanto, o município, embora ciente dessa necessidade, não teria seguido as orientações técnicas sugeridas pela empresa.

O promotor também destaca que os apontamentos foram corroborados por análises técnicas do Condema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente). De acordo com o órgão, a supressão das árvores para evitar riscos de queda, seria necessária desde 2015.

Em nota, a Prefeitura de Campinas alegou que o manejo das árvores na Lagoa do Taquaral foi realizado com base em laudos técnicos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e do IB (Instituto Biológico), que atestaram que a árvore que caiu na Lagoa do Taquaral estava em perfeito estado de saúde, não apresentando doenças ou pragas que pudessem causar sua queda.

A administração municipal se posicionou, ainda, afirmando que está à disposição do Ministério Público e do sistema judiciário, confiante de que sua defesa vai atestar a lisura da prefeitura no caso.