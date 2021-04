Motorista ‘joga’ carro contra assaltantes e impede roubo em Hortolândia

O motorista de um carro impediu uma tentativa assalto na Rodovia Jornalista Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia, durante a manhã desta quarta-feira (31). A vítima, de 49 anos, levou um tiro de raspão no braço e foi socorrida.

Segundo informações do 4º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), por volta de 6h30, dois indivíduos em uma moto tentaram assaltar outra motocicleta na altura do quilômetro 9,8 da rodovia, no sentido Hortolândia.

Motorista do carro levou um tiro de raspão no braço – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

O motorista do carro, que passava no local dirigindo um veículo GM Kadett, viu o que estava acontecendo e tentou intervir ao “jogar” seu carro contra os criminosos.

Um dos assaltantes reagiu e disparou uma arma de fogo. O projétil atingiu o veículo e o motorista, que foi baleado de raspão no braço esquerdo.

O roubo acabou não sendo praticado e os infratores fugiram. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Mário Covas, em Hortolândia.