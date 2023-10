Motorista de app é morto com tiro na cabeça e abandonado em estrada de terra em Hortolândia

Um motorista de aplicativo foi executado com um tiro de cabeça no último domingo (15) e abandonado em uma estrada de terra ao lado do condomínio de chácaras Grota Azul, em Hortolândia. A família identificou nesta terça o corpo da vítima, identificado como Leonardo de Amorim Barbosa, de 32 anos.

Leonardo de Amorim Barbosa tinha 32 anos – Foto: Reprodução/Redes sociais

Ele não portava documentos quando foi encontrado. O carro e o celular de Leonardo também não foram localizados.

Um irmão e um tio do motorista estiveram no IML (Instituto Médico Legal) de Americana para reconhecerem o corpo. Eles disseram que Leonardo trabalhava há pelo menos três anos como motorista por aplicativo e usava um Chevrolet Classic para o transporte.

O irmão do motorista acredita que o crime possa ter cometido por algum passageiro.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial pelo delegado Yan Loui Adania de Queiroz. Mas, por enquanto, a polícia ainda não tem pistas sobre as circunstâncias do assassinato ou de quantas pessoas teriam participado do crime.

A vítima residia no Jardim Panorama, em Monte Mor, mas o sepultamento Cemitério da Saudade de Sumaré, nesta quarta-feira (18).