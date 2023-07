Motociclista morre em acidente com viatura da PM durante perseguição em Hortolândia

O jovem Wesley Henrique dos Santos Silva, de 22 anos, morreu em um acidente que envolveu uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar, na noite de sábado (29), no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia. A colisão se deu durante uma perseguição.

Segundo a versão da PM, Wesley entrou na rua na contramão e atingiu a viatura – Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento quando viram Wesley em uma motocicleta, trafegando em alta velocidade e desrespeitando o sinal vermelho do semáforo. As autoridades se aproximaram, tentaram fazer a abordagem, mas o jovem fugiu.

Com isso, iniciou-se a perseguição, que também envolveu outras viaturas da PM. Na Rua Francisca Fátima de Oliveira, o jovem teria invadido a contramão e colidido de frente com uma das viaturas de apoio. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o óbito do rapaz foi constatado no local.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), em resposta aos questionamentos do LIBERAL, endossou a versão descrita no boletim de ocorrência.

O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Hortolândia como homicídio culposo na direção de veículo automotor e colisão. O corpo de Wesley foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico, bem como outros exames periciais solicitados pela Polícia Civil ao IC (Instituto de Criminalística).

Família de Wesley contesta versão dada pela Polícia Militar de que ele estaria em fuga e teria causado o acidente – Foto: Arquivo Pessoal

FAMÍLIA CONTESTA. Em conversa com o LIBERAL neste domingo (30), a família de Wesley contestou a versão apresentada no boletim de ocorrência. Segundo os familiares, o relato não condiz com a cena do acidente encontrada no local e que pessoas que moram na região contaram outra versão.

“A versão da polícia diz que o meu filho entrou na contramão e atropelou a viatura. Isso é esquisito, ele estava em uma motocicleta. A rua é larga, então como ele entraria na contramão para atropelar uma viatura? Do jeito que estava a viatura quando chegamos lá, não bate”, disse o padrasto Carlos Henrique Vieira, 43.

“Eles [PM] têm de ter prova de que era ele [quem estava correndo]. O Wesley passou aqui na minha rua e o local onde aconteceu o acidente tem muito movimento de motocicletas. É possível que alguma viatura estava atendendo a uma ocorrência, não sei se ele se assustou ou não com tudo isso, pode ter excedido a velocidade, mas a questão é a conduta policial de possivelmente ter fechado ele”, ponderou.

“O Wesley era um menino muito bom, trabalhador, honesto. Não tinha histórico de crime, nada. Tudo limpo”, finalizou.

SEPULTAMENTO. O velório de Wesley tem início marcado para as 18h deste domingo, no Cemitério da Saudade, em Sumaré. O sepultamento deve acontecer na manhã desta segunda (31) em horário ainda a ser definido.