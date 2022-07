Motociclista morre após se envolver em acidente na SP-101

Uma das faixas de rolamento foi interditada - Foto: Divulgação - Polícia Rodoviária

Um motociclista de 26 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito, no quilômetro 7 mais 900 metros da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), no Jardim Sumarezinho, em Hortolândia, por volta das 12h da sexta-feira (08).

A Polícia Militar Rodoviária apurou que o motociclista trafegava na faixa 2 de rolamento da via, quando um carro, que não teve as placas identificadas, fechou a frente do motociclista que não conseguiu frear a tempo, bateu na traseira do carro e caiu ao chão na frente de uma carreta, que também não teve tempo de frear, vindo a atropelar a vítima.

Os socorristas da concessionária Rodovias do Tietê chegaram a ser acionados, mas quando chegaram ao local constataram que o motociclista já estava morto. Uma das faixas de rolamento foi interditada até o término dos trabalhos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana. Depois o corpo foi conduzido ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização do exame necroscópico. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. O motorista do carro que teria causado o acidente não foi localizado.