Motociclista morre após se chocar contra ônibus próximo à Penitenciária de Hortolândia

Motorista do ônibus disse à polícia que Douglas Leite Manoel, de 31 anos, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo

Um homem, identificado como Douglas Leite Manoel, faleceu na madrugada deste sábado (28), aos 31 anos, após se chocar contra um ônibus na Estrada Velha Campinas/Monte Mor, no Jardim Novo Ângulo, em frente à Penitenciária de Hortolândia.

O condutor do ônibus relatou à polícia que trabalha para uma empresa de transportes e que trafegava normalmente pela estrada, quando o motociclista, que vinha na direção contrária, perdeu o controle do veículo, invadiu a outra pista e colidiu frontalmente com o ônibus. O motorista do ônibus diz não saber o motivo que levou ao acidente fatal.

A Polícia Militar foi comunicada por volta da 1h30 e quando chegou ao local, Douglas já estava morto. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exames que devem apontar a razão do acidente.

Caso foi registrado no plantão policial da cidade – Foto: Hortolândia 2.0

ESTATÍSTICA. A última vez que foi registrado um acidente com vítima fatal na Estrada Velha Campinas/Monte Mor foi em 19 de outubro de 2015, ou seja, há mais de sete anos. Na oportunidade, uma motociclista, de 21 anos, colidiu com um carro, foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os dados foram disponibilizados pelo Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Naquele ano, ainda segundo o Infosiga, Hortolândia contabilizou 25 óbitos por acidentes de trânsito – um dos maiores números da cidade na série histórica do sistema, que começa também em 2015. Uma realidade diferente em relação a 2022, que o município registrou a sua menor quantidade de vítimas com 15.