Motociclista fica ferido após ser atingido por carga que caiu de caminhão na SP-101, em Hortolândia

Motociclista foi prensado pela carga de tubuação de aço que caiu co caminhão - Foto: Divulgação

Um motociclista de 29 anos ficou gravemente ferido na tarde desta quinta-feira (8), após ser atingido por tubulações de aço que caíram de um caminhão que tombou na Rodovia Jornalista Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), o acidente aconteceu por volta de 16h no km 11 da Rodovia Jornalista Aguirre Proença, próximo a alça de acesso à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Durante o trajeto, o caminhão que estava carregado com tubulações de aço tombou e a carga caiu na via, atingindo o motociclista.

Em relato aos policiais, o caminhoneiro contou que vinha da Bandeirantes e quando estava fazendo a curva no final da alça de acesso para Jornalista Aguirre Proença, a carga do caminhão pesou para o lado esquerdo, causando o tombamento.

Após o tombamento, a carga de tubulações de aço caiu do veículo e atingiu o motociclista, que foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave ao Hospital Mário Covas, em Hortolândia.

O caminhoneiro foi submetido ao teste de bafômetro, que negativou para presença de álcool no organismo, como consta no registro da PMR.

O acesso para Rodovia Bandeirantes segue interditado nesta sexta-feira (9), causando um congestionamento de cerca de 5 quilômetros, segundo a Rodovias do Tietê, que administra a via. Funcionários da concessionária seguem trabalhando no local para liberar a via.