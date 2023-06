Motociclista bate na traseira de carro, cai e morre atropelado por caminhão em Hortolândia

Vítima tinha 24 anos e chegou a receber atendimento de socorristas, mas morreu ainda no local do acidente

Um motociclista de 24 anos morreu após se envolver em um acidente no Km 13 da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), na manhã desta quarta-feira (7).

Acidente ocorreu na SP-101, nesta quarta-feira – Foto: Divulgação

O rapaz bateu na traseira de um Chevrolet Corsa, caiu na faixa de rolamento e depois foi atropelado por um caminhão.

Os socorristas da concessionária Rodovias do Tietê chegaram a prestar os primeiros atendimentos ao motociclista, mas ele não resistiu.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para controlar o trânsito até a chegada dos peritos criminais e a remoção do corpo. Os motoristas do carro e do caminhão fizeram o teste do bafômetro, que deram negativo para o consumo de álcool.