Motoboy de 27 anos morre ao ser arrastado por enxurrada em Hortolândia

28 out 2021 às 14:57 • Última atualização 28 out 2021 às 15:02

Um motoboy, identificado como Edvaldo Gabriel de Jesus Santos, de 27 anos, morreu no fim da tarde desta quarta-feira (27) após ser arrastado por uma enxurrada na Rua Luiz Gonzaga, no bairro São Bento, em Hortolândia.

Edvaldo Gabriel, de 27 anos, tentava atravessar a Rua Luiz Gonzaga, em Hortolândia – Foto: Facebook / Reprodução

De acordo com informações da SSP (Segurança Pública do Estado de São Paulo), o rapaz estava conduzindo a moto pela rua, mas ao tentar atravessar a parte da via que estava alagada, por conta da forte chuva que atingiu o município nesta quarta, foi puxado pela correnteza a um lago próximo a rua. Edvaldo chegou a ser socorrido, mas morreu no local.

Em sua página em uma rede social, amigos e familiares lamentaram a morte precoce e trágica do motociclista. “Ficam as lembranças da pessoa maravilhosa que ele era, que contagiava todos por onde passava”, escreveu uma amiga.

O velório está programado para ser realizado no Cemitério Parque Hortolândia, nesta sexta-feira (29), às 7h30 e, o enterro, às 11h30.