Morte de ganhador da Mega-Sena: Polícia Civil divulga imagens de suspeitos foragidos

Marcos Vinicyus e Roberto Jeferson, investigados por morte de ganhador da Mega-Sena - Foto: Divulgação

A Polícia Civil divulgou, nesta quinta-feira (22), fotos dos dois suspeitos que são investigados por participação na morte do morador de Hortolândia que ganhou a Mega-Sena. Eles estão foragidos. Um deles é Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, o Vini, de 22 anos. O outro, Roberto Jeferson da Silva, o Gordo, de 38 anos.

As denúncias sobre o paradeiro dos dois podem ser feitas diretamente à Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba, que está à frente do caso pelo telefone (19) 3421-6169 ou pelo número 181, do Disque Denúncia. O sigilo dos denunciantes é garantido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Duas pessoas já foram presas no último final de semana por supostamente participarem do crime – Rogério de Almeida Spínola, de 48 anos, e Samuel Messias Pereira Batista, transexual de 24 anos que se identifica como Rebeca. A defesa dos dois diz que eles foram enganados. Todos os suspeitos são moradores de Santa Bárbara d’Oeste e tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça.

Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, morreu no dia 14 de setembro após ser encontrado ferido na alça de acesso da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia. Ele, que ganhou R$ 47 milhões na Mega-Sena, em 2020, foi alvo de bandidos que tentaram roubá-lo a partir de transferências bancárias.

Mesmo depois de ter se tornado milionário, Jonas continuou levando uma vida simples – Foto: Reprodução / Facebook

No crime, foram usados dois veículos. Uma caminhonete Chevrolet S10 serviu para o rapto do milionário. Já um Ford Fiesta foi utilizado para, além do rapto, ir até uma agência da Caixa Econômica Federal em Campinas cerca de duas horas após o arrebatamento – cena flagrada por câmeras de segurança.

No banco, foi Vini quem utilizou o cartão do banco de Jonas, com a senha, para habilitar um aplicativo e fazer dois saques e uma transferência que somaram R$ 20,6 mil.

Suspeito usa cartão de ganhador da Mega-Sena para fazer transferências – Foto: Reprodução

Parte do valor, R$ 18,6 mil, teria sido enviado para uma conta em nome de Rebeca, segundo a polícia. Os bandidos também tentaram uma transferência de R$ 3 milhões para uma conta de uma empresa, que foi frustrada pelo banco.

O quarto suspeito do crime, Gordo, dirigia o Ford Fiesta preto também usado no crime, de acordo com a polícia. Ele não tinha passagens pela polícia e continuava foragido.

Já Vini é egresso do sistema prisional, assim como Rogério. Preso por estelionato e receptação, ele deixou o sistema penitenciário em setembro de 2021.

O diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9 (Deinter-9), Kleber Altale, não descartou a possibilidade de haver mais envolvidos no crime. Segundo ele, as investigações prosseguem para a prisão dos demais suspeitos, análise das provas já colhidas e a localização dos veículos para a elucidação total do crime, que é tratado como extorsão seguida de morte.

Com informações da Agência Estado