Morre pastor atingido por tiro na cabeça durante roubo a residência em Hortolândia

Pastor foi socorrido ao HES em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no final da tarde

Morreu no final da tarde desta terça-feira (13), o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Hortolândia, Levi Araújo de Sousa, de 36 anos. Ele foi baleado na cabeça durante um roubo a sua residência na madrugada. O crime aconteceu no Parque São Gabriel, e o suspeito, de 28 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com as estatísticas divulgadas pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, até o mês de outubro, não havia sido registrado nenhum caso de latrocínio (roubo seguido de morte) em Hortolândia.

O crime aconteceu por volta das 3h30. Um criminoso entrou na residência enquanto a vítima, a mulher e as filhas dormiam. Em determinado momento, no entanto, Sousa teria acordado e entrado em luta corporal com o bandido, que reagiu, atirando contra ele. O disparo atingiu a cabeça do pastor.

O criminoso fugiu e os familiares acionaram a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O pastor foi socorrido ao HES (Hospital Estadual de Sumaré) em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no final da tarde.

Com base na descrição feita pela mulher e filhas da vítima, policiais militares encontraram o suspeito. Ele disse que não queria matar, mas como o pastor reagiu, acabou atirando.