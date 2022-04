Morre entregador de gás que teve 80% do corpo queimado

O entregador de gás Nilton Aparecido da Silva, de 59 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (25) no Hospital da Unicamp, de acordo com informações repassadas pela unidade hospitalar. Nilton deu entrada no hospital, na manhã da última sexta-feira (22), após ter 80% do corpo queimado durante incêndio em uma troca de gás de uma residência na Rua Luis Camilo de Camargo, em Hortolândia.

O entregador foi socorrido e encaminhado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar de Campinas para o Hospital da Unicamp e não resistiu aos ferimentos.

Nilton foi realizar a substituição do botijão de gás na casa de um cliente, mas no momento da troca aconteceu um vazamento e, ao lado, havia um fogão com panelas. Segundo explicação do Corpo de Bombeiros, o vazamento com a combinação de calor, oxigênio e material combustível causou o incêndio que atingiu o entregador.

Ainda segundo informações da corporação, haviam oito botijões de gás no mesmo ambiente, dificultando a ação dos bombeiros e, consequentemente, a extinção do incêndio.