Moradores de Hortolândia e Sumaré ganham carros, motos e dinheiro no Vida Cap Campinas

Citröen C3 - Foto: Divulgação / Citröen

Um morador de Hortolândia, do Jardim Amanda II, ganhou sozinho um Citröen C3, um Fiat Mobi e mais R$ 35 mil, numa premiação no valor total de R$ 182 mil, na manhã deste domingo, no sorteio do Vida Cap Campinas.

Além dele, dois moradores de Sumaré foram sorteados e cada um ganhou uma motocicleta Honda CG 160, no valor de R$ 19 mil. Um dos premiados é do Jardim Recanto dos Sonhos, enquanto o outro não informou o bairro.

No Giro da Sorte, que pagou 50 prêmios de R$ 1 mil cada, outras 15 pessoas da região foram contempladas, sendo dez pessoas de Sumaré, quatro de Hortolândia e mais uma de Nova Odessa.

Vida Cap Limeira

No Vida Cap Limeira, que sorteou os mesmos prêmios da edição campineira, um morador do bairro São Sebastião, em Americana, também ganhou uma motocicleta Honda CG 160.

No Giro da Sorte mais 13 pessoas da região forma premiadas com R$ 1 mil cada, sendo seis de Americana, seis de Santa Bárbara d’Oeste e mais um de Nova Odessa.