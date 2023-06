Laboratório confirma morte de moradora de Hortolândia por febre maculosa

Mulher de 28 anos teria frequentado mesmo evento do casal de piloto e dentista, na região de Campinas

O Instituto Adolfo Lutz confirmou no início da noite desta terça-feira que a jovem de 28 anos, Evelyn Karoline Santos, moradora de Hortolândia, morreu de febre maculosa. Ela frequentou o mesmo evento que a dentista Mariana Giordano, 36, e seu namorado, o piloto Marcelo Costa, 42, realizado em Campinas, em 27 de maio, na Fazenda Santa Margarida, provável local da infecção. Os três morreram no último dia 8.

A causa da morte de Mariana já havia sido confirmada pelo instituto, que agora ratificou o diagnóstico de Evelyn e Marcelo. Segundo o Adolfo Lutz, uma adolescente de 16 anos, que estava no mesmo local, no Distrito de Joaquim Egídio, na região leste de Campinas, está internada em um hospital da cidade e o caso segue em investigação.

Vítima de Hortolândia teria ido a um mesmo evento frequentado pela dentista Mariana Giordano e seu namorado, o piloto Marcelo Costa – Foto: Reprodução

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o governo de São Paulo, em 2023 foram registrados 12 casos de febre maculosa com seis óbitos, incluindo os três confirmados agora, em todo o Estado. Em 2022, foram registrados 53 casos, com 37 óbitos confirmados. Já em 2021, foram 76 casos e 42 óbitos.

A doença é transmitida pelo carrapato-estrela, que pode ser encontrado em animais de grande porte como bois e capivaras.

Os sintomas, como febre e dor no corpo, começam de forma repentina e são similares a outras infecções. Depois, surgem lesões avermelhadas na pele, que podem se espalhar por todo o corpo. O tratamento com antibióticos deve ser iniciado o quanto antes e há um alto risco de os remédios não surtirem mais efeito se houver demora em começar a usá-los.

Em nota, a Fazenda Santa Margarida disse lamentar o ocorrido, que a enfermidade é considerada uma zoonose, ou seja, doença que pode ser transmitida entre animais e seres humanos, e que a responsabilidade pelo controle e prevenção da febre maculosa é atribuída ao município.

“A Fazenda Santa Margarida sempre agiu e age de acordo com todas as normas e exigências legais relacionadas à vigilância sanitária, bem como mantém um rigoroso processo de manutenção e cuidados em relação ao espaço e sua conservação”. Ainda completa que a documentação do espaço está regular.