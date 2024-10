Moradora de Hortolândia é um dos quatro ganhadores de R$ 500 mil no Vida Cap Campinas

Uma moradora de Hortolândia, do Loteamento Remando Campineiro, é uma das quatro pessoas ganhadoras do prêmio de R$ 500 mil do Vida Cap Campinas, em sorteio realizado neste domingo (6). Com a divisão do valor, cada um vai receber R$ 125 mil.

Além disso, outro morador da mesma cidade, do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, vai dividir com mais uma pessoa um prêmio de R$ 10 mil, sendo R$ 5 mil para cada um.

No Giro da Sorte, que nesta edição do título de capitalização distribuiu 50 prêmios de R$ 3 mil cada, outras pessoas da região foram premiadas, sendo seis de Sumaré, quatro de Hortolândia e uma de Americana.

Vida Cap Limeira

No Vida Cap Limeira, que distribuiu os mesmos prêmios da edição campineira, a RPT (Região do Polo Têxtil) teve ganhadores apenas no Giro da Sorte, sendo 12 de Americana e cinco de Santa Bárbara d’Oeste.