Morador de rua é baleado e morto em frente a igreja de Hortolândia

Um morador de rua, ainda não identificado, foi baleado e morto neste domingo (19), em Hortolândia, na frente de uma igreja evangélica. Ele pedia dinheiro ao pastor quando foi atingido pelos disparos. Os autores do crime não foram identificados.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), por volta de 19h, o homem pedia dinheiro a um pastor, em frente a uma igreja, na Rua Luiz Talionato Ledis, no bairro Jardim do Lago, momento em que dois suspeitos passaram pela via em uma motocicleta.

Logo em seguida, os dois retornaram e o garupa desceu da moto próximo a vítima e efetuou os disparos.

Policiais militares foram acionados para o atendimento da ocorrência e, no local, encontraram a vítima caída no chão de bruços. O homem foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local dos fatos.

Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal) . Um estojo com fragmentos de projéteis foi apreendido e o caso foi registrado como homicídio consumado no plantão da Delegacia de Hortolândia e será investigado pela Polícia Civil.