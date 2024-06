Morador de rua é morto em praça de Hortolândia após briga por cachaça

Suspeito confessou ter atingido a vítima com golpes de facas após ela ter tomado dois goles de sua garrafa

Vítima foi atingida duas vezes na região do tórax e não resistiu - Foto: Divulgação

Após uma briga por cachaça, um morador de rua de 33 anos foi morto a facadas, em uma praça do bairro Vila Real, região central de Hortolândia, na noite desta quinta-feira (20). O agressor, de 34 anos, foi detido pela PM a poucos metros de distância do local do crime, dentro de uma igreja católica e confessou o crime.

De acordo com informações iniciais da PM, o suspeito e a vítima estavam na praça da Igreja São Francisco de Assis, que é frequentada por alguns moradores de rua quando, por volta de 21h30, discutiram por conta de uma garrafa cachaça.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda segundo a polícia, o suspeito contou que a vítima identificada como João Ricardo Cesário, de 33 anos, teria pegado a bebida alcóolica dele e tomado dois goles, motivo pelo qual o atingiu com golpes de faca na região do tórax.

Após as facadas, o agressor saiu da praça e entrou na igreja, que fica a poucos metros do local do crime.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e deteve o suspeito ainda no templo religioso. Ao ser preso, ele confessou ter atingido o colega duas vezes com a faca, mas afirmou que não sabia que ele havia morrido.

Conduzido ao Plantão Policial, o homem foi ouvido e seria autuado em flagrante por homicídio e, conforme apurou o LIBERAL com a PM, ele já tinha passagem criminal pelo mesmo crime.