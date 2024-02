Morador de Hortolândia morre afogado no Rio Piracicaba, no bairro Tanquã

Corpo foi encontrado na região do bairro Tanquã, em Piracicaba - Foto: Divulgaçao

Um morador de Hortolândia, de 58 anos, morreu afogado no Rio Piracicaba, na Área de Proteção Ambiental do bairro Tanquã, no município piracicabano. Segundo testemunha, ele saiu para pescar na última segunda-feira (12) e não foi mais visto. Corpo da vítima, identificado como João Fernandes dos Santos, foi encontrado pelos bombeiros na tarde desta terça-feira (13).

De acordo com relatos de uma testemunha em registro de ocorrência, João foi passar uns dias em um rancho com alguns amigos para descansar e, por volta de 16h desta segunda-feira (12), avisou que ia pescar e saiu sozinho com uma rede em mãos.

Como ele não voltava, os colegas chamaram os bombeiros, que começaram uma busca pelo Rio Piracicaba. Como era noite, os socorristas retornaram na manhã desta terça-feira e no Rio, na altura do bairro Tanquã, encontram a vítima já sem vida.

O corpo foi retirado da água e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). Exames periciais devem confirmar as causas e detalhes do óbito e um boletim de ocorrência como morte suspeita foi registrado no plantão policial. O caso será investigado pela Polícia Civil.