Morador de Hortolândia ganha R$ 500 mil em sorteio

Um morador de Hortolândia ganhou R$ 500 mil no sorteio de número 125 da Nota Fiscal Paulista, realizado nesta segunda-feira (15). Além dele, uma pessoa de Santo André e duas de São Paulo ganharam a mesma quantia, enquanto o prêmio principal, de R$ 1 milhão, saiu para a cidade de Colina.

Foto: Alexandre Carvalho/A2IMG

Outros contribuintes também foram sorteados no mês de abril com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil. Concorreram os cadastrados que efetuaram compras em dezembro do ano passado e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram 600 prêmios que somam R$ 5,7 milhões.

Entre as entidades beneficiadas, ficaram com os prêmios de R$ 100 mil duas entidades de São Paulo, uma de Araçatuba, uma de Franca e uma de Piracicaba. Outras 50 instituições filantrópicas foram contempladas com prêmios de R$ 10 mil, totalizando R$ 1 milhão.

O resultado está disponível no site portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios >Sorteio nº 125.

As informações são da assessoria de comunicação do Governo do Estado de São Paulo.