Morador de Hortolândia encontra corpos em área de mata no São Bento II

Segundo a PM, os cadáveres estavam com as mãos amarradas e em estado avançado de decomposição

Polícia foi acionada após morador da região encontrar os corpos em área de mata - Foto: Paula Nacasaki - Liberal

Dois corpos foram encontrados em uma área de mata do bairro São Bento II, em Hortolândia, na manhã desta quinta-feira (18). Segundo informações iniciais da PM (Polícia Militar), os cadáveres estão em estado avançado de decomposição.

De acordo com os policiais, um morador da região foi ao local para capinar o mato quando, por volta de 9h15, encontrou os dois corpos e acionou a PM via Copom.

Ao chegarem, os policiais encontraram com a testemunha, que os levou até o local indicado, na Rua Isaurinha Garcia, próximo a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101). Lá, os PMs encontraram os corpos de dois homens que estavam com as mãos atadas com com fita crepe e isolou a área.

Segundo a PM, a suspeita é de que o crime tenha ocorrido em outro lugar e os corpos tenham sido descartados no local pela dificuldade de acesso.

Perícia também esteve no local em que os corpos foram encontrados – Foto: Cezar Henrique

A perícia também esteve no local e constatou que os cadáveres estavam na mata há pelo menos uma semana, mas ainda não foi possível apontar a causa das mortes.

Os corpos foram recolhidos e encaminhados para IML (Instituto Médico Legal) de Americana e caso será registrado no 2º Distrito Policial de Hortolândia.