Morador de Hortolândia é preso por golpe do precatório

Um morador de Hortolândia foi preso dentro de uma agência do Banco do Brasil, no distrito de Aparecidinha, em Campinas. Ele é suspeito de integrar a quadrilha do golpe de precatórios. O suspeito foi até ao banco para agendar uma transferência de R$ 50 mil. Como a movimentação de dinheiro chamou a atenção dos funcionários, a Polícia Civil foi acionada e deteve o suspeito ainda dentro do banco.

O caso ocorreu na última segunda-feira (19), mas o caso foi divulgado pelos policiais civis do 8º Distrito Policial somente nesta quinta-feira (22).

De acordo com a polícia, o suspeito portava uma cédula de identidade, aparentemente falsa. Os funcionários relatam que no dia anterior, o mesmo homem estava na agência, onde conseguiu realizar uma transferência de um precatório no valor de R$ 76 mil. Como ele retornou para realizar outra movimentação de alta quantia, o gerente decidiu acionar a polícia.

O homem teria confessado aos investigadores que foi “aliciado” por um conhecido, que também residia em Hortolândia, que teria falsificado o documento de identidade e o mandou abrir uma conta no Banco do Brasil.

“A Polícia Civil dará continuidade nas investigações na tentativa de identificar outros envolvidos no esquema”, diz o delegado do 8º Distrito Policial, Rodrigo Galazzo.

A polícia suspeita que os integrantes da quadrilha recebiam informações privilegiadas sobre clientes do banco que receberam altas quantias do Poder Público.