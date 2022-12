Morador de Hortolândia é atingido na cabeça por tiro durante roubo a residência

Hospital informou que o quadro do paciente é gravíssimo e com risco eminente de morte encefálica

Um morador de Hortolândia, de 36 anos, foi atingido por um tiro na cabeça durante um roubo ocorrido em sua casa, no Parque São Gabriel, na madrugada desta terça-feira (13). Ele está internado em estado grave no HES (Hospital Estadual Sumaré). O assaltante foi preso.

Segundo apurou o LIBERAL, por volta de 3h30, o ladrão entrou no imóvel enquanto os moradores estavam dormindo. Em determinado momento, o homem acordou e teria entrado em luta corporal com o ladrão, que reagiu, atirando contra o morador. O disparo o atingiu na cabeça.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sequência o criminoso fugiu e os familiares acionaram a PM (Polícia Militar) e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O morador foi socorrido ao Hospital Estadual Sumaré e está internado em estado grave.

A esposa e as filhas da vítima passaram as características do suspeito aos militares e informaram que ele tinha fugido no sentido do bairro Lagoa Santa. No local indicado, os PMs encontraram o atirador de 28 anos, que foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Aos policiais, ele afirmou que não queria matar, mas como o homem reagiu, acabou atirando. O caso foi registrado no plantão policial do município.

Na manhã desta terça-feira, a assessoria de imprensa do HES informou que o quadro do paciente é gravíssimo e com risco eminente de morte encefálica.