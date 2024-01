Morador de Hortolânda leva R$ 175 mil no Vida Cap Campinas

Ele dividiu o prêmio máximo, de R$ 350 mil, com um homem que reside em Campinas

Um morador de Hortolândia embolsou R$ 175 mil no Vida Cap Campinas, neste domingo (28). Ele dividiu o prêmio máximo, de R$ 350 mil, com um homem que reside em Campinas.

Outros moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) também foram premiados. No sorteio de R$ 10 mil, um pessoa de Sumaré dividiu o valor com outros dois vencedores.

No Giro da Sorte, que distribui R$ 1.250 para 60 apostadores, houve 15 ganhadores da região: nove de Sumaré, dois de Hortolândia, três de Nova Odessa e um de Santa Bárbara d’Oeste.

No Vida Cap Limeira, dois moradores de Santa Bárbara d’Oeste embolsaram R$ 10 mil cada. No Giro da Sorte, a região teve 12 vencedores: dez de Americana e dois de Santa Bárbara.