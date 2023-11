Ministério da Saúde destina R$ 50,7 milhões para a prefeitura de Hortolândia

O Ministério da Saúde publicou, na última semana, uma portaria na qual disponibiliza R$ 50,7 milhões para a Prefeitura de Hortolândia.

O valor deverá ser utilizado pela Secretaria de Saúde para custear procedimentos ambulatoriais de média complexidade, medicamentos e insumos excepcionais, órtese e prótese ambulatoriais.

A verba virá do Fundo Nacional de Saúde, por meio do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção Especializada.

Esse bloco foi criado por meio de uma portaria do ministério, de 17 de abril de 2020, que determinou que os recursos destinados por meio dele devem ser utilizados para “manutenção das condições de oferta e continuidade da prestação das ações e serviços públicos de saúde, inclusive para financiar despesas com reparos e adaptações”.

Além disso, a verba também pode ajudar no “funcionamento dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela implementação das ações e serviços públicos de saúde”.

Após questionamento do LIBERAL feito na última segunda-feira (30) e respondido na terça (31), a prefeitura informou que “os recursos destinados à cidade têm como objetivo aprimorar os serviços de saúde e bem-estar oferecidos à população de Hortolândia”.

Entre as principais ações destacadas pela administração, estão: construção do Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), ampliação do Caps Adulto Vida 24h, aprimoramento do Caps Infantojuvenil, construção de UBSs (Unidades Básicas de Saúde), desenvolvimento do CER (Centro Especializado em Reabilitação) e realização de reformas nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos bairros Jardim Rosolem, Jardim Amanda e Nova Hortolândia.

Entretanto, a portaria de 2020 do Ministério da Saúde veda a utilização de recursos financeiros referentes ao Bloco de Manutenção para o pagamento de “obras de construções novas, bem como de ampliações de imóveis já existentes, ainda que utilizados para a realização de ações e/ou serviços de saúde”.

Portanto, as construções do Caps e de UBSs, a ampliação do Caps Adulto Vida 24h e as reformas nas UPAs, informadas pela administração municipal, em tese, não poderiam ser feitas com os recursos disponibilizados pelo governo federal.

A prefeitura foi procurada pelo LIBERAL para explicar se essa regra mudaria os projetos da Secretaria de Saúde, mas informou que só conseguiria responder após o feriado prolongado do Dia do Servidor Público (1º de novembro) e Finados (2).