Empresa ressaltou que as vagas se referem apenas à fase operacional e que para as construções a quantidade será maior

A Microsoft irá gerar ao menos 100 empregos, sendo 50 em cada um dos dois data centers (Centros de Processamento de Dados) que serão instalados em Hortolândia. A informação foi confirmada pela empresa ao LIBERAL nesta quinta-feira (15).

O anúncio das unidades foi feito no dia 5 de fevereiro e a expectativa é de que uma seja construída nas proximidades do bairro Chácaras Recreio Alvorada e outra na região da Taquara Branca.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda para a reportagem, a Microsoft ressaltou que essas vagas se referem apenas à fase operacional dos data centers, ou seja, quando entrarem em funcionamento – etapa prevista para o fim de 2026.

Durante a edificação dos centros, essa quantidade será “certamente maior”, mas serão empregos temporários e dependerão das etapas do projeto.

Os data centers funcionam como uma “base física” onde são armazenados aplicativos e dados essenciais de vários tipos de empresas.

A demanda por esse tipo de serviço cresceu com o uso cada vez mais comum da chamada “computação em nuvem”, que permite o acesso aos mesmos softwares e informações por dispositivos diferentes, sem a necessidade de uma conexão física, por cabo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No Brasil, o serviço de computação em nuvem oferecido pela Microsoft é o Azure, considerado um dos mais populares do mercado.

Para conseguir ampliar a capacidade de armazenamento, a companhia tem investido na construção de centros no País.

Escolha

No caso de Hortolândia, a cidade foi escolhida por conta do polo de tecnologia local, que permite a integração dos serviços. Além disso, foi considerada a proximidade com a capital São Paulo e o acesso a uma infraestrutura de telecomunicações de alta qualidade.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A empresa também se comprometeu a investir em programas de qualificação profissional e desenvolvimento social.

Ainda na RPT (Região do Polo Têxtil), a Microsoft confirmou ao LIBERAL, em julho de 2023, a instalação de um data center em Sumaré, na Estrada Municipal Venâncio Calegari, na altura do Parque Santo Antonio, na região de Nova Veneza. Serão gerados 50 empregos diretos.