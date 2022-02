Metalúrgica investe R$ 140 milhões em Hortolândia

A ArcelorMittal Gonvarri Brasil, metalúrgica especializada nos processos de decapagem e cortes em aços planos de laminação, vai investir nos próximos 18 meses cerca de R$ 140 milhões na ampliação de sua planta na cidade de Hortolândia.

Encontro foi realizado ontem na prefeitura – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O anúncio foi feito pelo diretor de engenharia da empresa, Carlos Deblassi, nesta terça-feira, no gabinete do prefeito Zezé Gomes (PL). Instalada em Hortolândia desde 2002, a ArcelorMittal Gonvarri prevê um crescimento de 20% em sua estrutura física. Com o novo investimento, a expectativa da empresa é criar cerca de 100 novos postos de trabalho de forma direta.

“A empresa está crescendo em Hortolândia e, consequentemente, novos postos de trabalho serão criados abrindo oportunidades para a nossa gente. Tudo isso em um momento no qual o Brasil passa por uma grave crise. Isso demonstra a grande capacidade de Hortolândia, uma cidade atrativa para novos negócios e investimentos”, disse o prefeito, por meio da assessoria de imprensa.

De acordo com o texto divulgado pela prefeitura, Deblassi destacou que a construção do futuro viaduto do Jardim Nova Europa vai facilitar as operações realizadas pela empresa. A obra garantirá acesso direto de Hortolândia para o entroncamento das rodovias Anhanguera (SP-330) e Dom Pedro 1º (SP-065).

“Esse novo acesso facilitará muito a nossa logística, reduzindo custos e otimizando a produção e a destinação dos nossos produtos. Sem dúvida é um ganho enorme para o setor produtor”, afirmou.

O encontro contou ainda com a presença dos secretários municipais de Governo, Carlos Augusto César, o Cafú; de Desenvolvimento Econômico, João Pereira, e do secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Dimas Corrêa Pádua.

A ArcelorMittal Gonvarri conta atualmente com duas unidades de produção. Além de Hortolândia outra está instalada na cidade de Araucária, no Paraná. Uma filial funciona no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

No ano passado, Hortolândia ficou na 5ª posição no ranking nacional de “Melhores Cidades para fazer Negócios”.