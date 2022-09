Megaoperação contra organização criminosa cumpre mandados em Hortolândia

Durante operação, um dos suspeitos entrou em confronto com a polícia e morreu; Grupo teria tentado assaltar uma transportadora de valores, no Paraná

As polícias Civil, Militar e Científica do Paraná deflagraram uma operação, na manhã desta terça-feira (20), com o objetivo de cumprir, simultaneamente, 74 mandados de prisão e busca e apreensão em Hortolândia e outras cidades do Estado de São Paulo, além de municípios no sul do país. A ação visa combater uma organização criminosa suspeita de tentar assaltar uma transportadora de valores, em Guarapuava, no Paraná, em abril deste ano. A operação conta, ainda, com o apoio das polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo.

O LIBERAL apurou que durante a operação em Hortolândia, um suspeito entrou em confronto com a polícia e morreu. O homem, que ainda não teve a identididade revelada, seria responsável pela logística da quadrilha que atacou a cidade no Paraná e um dos líderes do grupo.

Operação visa desarticular grupo criminoso que age em diversos municípios do país – Foto: Divulgação / Sesp

De acordo com o major da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial), João Roberto Galego Alves, na casa do suspeito foram apreendidos R$ 5,2 mil, oito relógios, celulares, uma pistola calibre 380 com munições, além de uma placa de carro, que estava enterrada, e será investigada se pertencia a um dos carros envolvidos na ação.

De acordo com a Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná), as equipes identificaram os membros da organização criminosa após trabalhos de investigações. Durante as pesquisas, foi apurado que os criminosos se uniam para concretizar o crime do “novo cangaço”, ou seja, a partir do domínio do município, fechando os acessos das cidades e agindo com violência e armamento pesado.

Os criminosos possuem passagens por outros crimes como roubo a banco e de cargas, tráfico de armas e drogas, extorsão mediante sequestro e outros. Eles são suspeitos, ainda, de praticarem outros roubos em cidades de diversos estados do país.

Durante as investigações, os policiais verificaram que os suspeitos utilizavam as quantias roubadas para comprar itens de luxo, viagens, procedimentos estéticos e ostentar riqueza nas redes sociais.

Crime

A ação em Guarapuava aconteceu entre a noite do dia 17 e a madrugada do dia 18 de abril deste ano. Na data, os criminosos fecharam os acessos da cidade e fizeram moradores reféns, utilizando-os como escudos humanos. No entanto, o grupo não teve sucesso no crime, pois não conseguiram chegar até o cofre da transportadora de valores.

Durante a ação, os indivíduos incendiaram seis veículos, sendo que dois deles foram queimados em frente ao Batalhão da Polícia Militar, com o objetivo de dificultar a ação policial. Além disso, eles abandonaram sete carros.

Os criminosos estavam equipados com veículos blindados e armamento pesado como fuzis calibres .762, .556 e, inclusive .50, um tipo de armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, utilizado em artilharia antiaérea. Antes da fuga, os criminosos entraram em confronto com policiais militares. Na ocasião, dois policiais foram baleados, sendo que um deles morreu.

Os indivíduos deverão responder pelos crimes de organização criminosa, latrocínio, incêndio e explosão, porte ilegal de armas de fogo e explosivos, dano qualificado, receptação, sequestro e cárcere privado.