Médicos de Hortolândia paralisam os atendimentos

Os médicos da rede pública de Hortolândia anunciaram a paralisação dos atendimentos na noite desta quarta-feira (31) devido à falta de pagamento já durar dois meses. Segundo o Sindimed (Sindicato dos Médicos de Campinas e Região), entidade que representa a categoria, “não há qualquer garantia de que eles irão receber, pois a Organização Social APGP (Associação Paulista de Gestão Pública), que deve aos profissionais, foi descredenciada e não administra mais a rede de saúde do município”.

O Sindimed constatou que a OS recebeu todos repasses devidos da Prefeitura, só que deixou sem pagamento os médicos, que na sua totalidade são contratados na modalidade Pessoa Jurídica. O antigo contrato com a APGP, firmado em caráter emergencial no final de abril de 2017, previa a gestão da rede de urgência e emergência da cidade e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Foto: Arquivo/O Liberal

Nesta quinta-feira (1º), o Sindimed vai protocolar junto ao Ministério Público do Trabalho um pedido de mediação emergencial para o caso. São mais de cem médicos que aderiram a paralisação. Até que haja alguma sinalização de pagamento, os atendimentos serão feitos somente em caráter de urgência e emergência.

Já a Prefeitura de Hortolândia informou que os serviços de urgência e emergência, oferecidos no Hospital Municipal, nas UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) e no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), estão funcionando normalmente nesta quinta-feira (1º). “Em função do processo de transição das instituições gestoras, alguns problemas pontuais podem ocorrer, como a substituição de equipamento e sistemas, situações que estão sendo prontamente resolvidas”, trouxe nota.

A OS Associação Paulista de Gestão Pública foi procurada, mas não se posicionou até a publicação desta reportagem.