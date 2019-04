Marginal da Av. da Emancipação ganha bocas de lobo

A Prefeitura de Hortolândia realizou na última semana a escavação na Rua Antônio Nelson Barbosa, que recebeu a implantação de 15 bocas de lobo e sistema de drenagem subterrâneo. O objetivo é complementar as obras realizadas recentemente na Avenida da Emancipação e evitar alagamentos na via.

Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

As intervenções no trecho resultarão em uma nova configuração viária para a avenida, com trânsito mais organizado e seguro, além de mais espaço para os motoristas estacionarem.

Depois da implantação das bocas de lobo, a prefeitura vai preparar o solo da via para receber o novo asfalto. Serão demarcadas 15 vagas de estacionamento à esquerda do motorista, implantadas a 45 graus.

Esta obra faz parte do PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento), programa que promove o desenvolvimento urbano, ambiental, social e humano para que Hortolândia cresça com planejamento e sustentabilidade nos próximos 30 anos.

As obras e serviços serão realizados em parceria com os governos estadual, federal e a iniciativa privada.

Por meio do programa, a prefeitura quer melhorar a prestação dos serviços públicos municipais em todas as áreas, em especial, na saúde, educação, segurança, mobilidade urbana e geração de emprego. Mais de 100 obras e serviços serão realizados por meio do programa.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.