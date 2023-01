Marelli investe R$ 150 milhões e gera 100 postos de trabalho em Hortolândia

A Marelli, empresa multinacional que produz sistemas para uso em automóveis, inaugurou na segunda-feira (23) uma nova linha de produção em sua fábrica em Hortolândia. Com investimento de R$ 150 milhões e 100 novos postos de trabalho gerados, o local pode atender até 180 mil veículos por ano e vai produzir 100% dos cockpits que equipam a nova Montana, picape da Chevrolet que entrou em produção regular neste mês.

Novo setor foi inaugurado nesta semana – Foto: Marelli / Divulgação

A fábrica, que já produz componentes de motor e eletrônicos, está no município há mais de 30 anos e será responsável por fornecer o painel de instrumentos, consoles centrais, além de outras partes internas da picape. Por isso, a empresa optou por abrir uma unidade produtiva da divisão Interior Experience. Assim, foi realizada uma obra no local, que expandiu o prédio em 5,8 mil metros quadrados.

Foram instaladas linhas de injeção plástica, com equipamentos importados de uma unidade de pintura. Uma das possibilidades é pintar peças em black piano, acabamento que tem se tornado tendência no mundo automotivo. Assim, 100% dos cockpits, painéis e consoles da Montana serão fornecidos a partir de Hortolândia, com índice de nacionalização que ultrapassa os 90%.

“O que importamos são componentes que a GM já possui acordos globais de fornecimento e algumas peças revestidas, que vêm da China. Mas já estamos em busca de fornecedores locais”, disse o diretor da Marelli, Carlos Smith.

Posteriormente, ele afirmou que a empresa está se preparando para novos projetos, com investimento de 10 milhões de dólares para atender contratos válidos até 2025. Além disso, mais R$ 80 milhões serão aplicados na fábrica de Hortolândia, nos mesmos moldes.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.