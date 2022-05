Marceneiro é morto com três tiros na cabeça em Hortolândia

Guilherme Alexsander, de 26 anos, morreu no local dos disparos, no Jardim São Sebastião

Um marceneiro de 26 anos foi morto a tiros em Hortolândia na noite deste domingo (22). De acordo com a PM, a vítima, identificada como Guilherme Alexsander Mendes foi atingido por três tiros na cabeça.

Ainda segundo a PM, os policiais foram chamados por volta de 21h para atenderem uma ocorrência de disparo de arma de fogo, na Rua Joaquim Marcelino Leite, no Jardim São Sebastião.

Quando chegaram no endereço, encontraram Guilherme caído ao chão e com três perfurações na cabeça. O SAMU (Serviço Móvel de Urgência) foi acionado e o médico constatou o óbito do marceneiro no local.

A Polícia Civil foi chamada para realizar perícia técnica. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre suspeitos.