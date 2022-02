Mais de 65 mil pessoas não tomaram a dose de reforço em Hortolândia

Número de imunizados com a 3ª dose é de 70.179, cerca de 32% da população; 8.209 pessoas não tomaram a 2ª dose

Os faltantes da 2ª dose e do reforço da vacina contra a Covid-19 já chegam a 75.463 pessoas em Hortolândia. Segundo a Secretaria de Saúde do município, 84% da população já recebeu duas doses do imunizantes.

A concentração de maior quantidade de faltantes está naqueles que ainda não receberam a dose de reforço da vacina, totalizando 67.254 pessoas. O número de imunizados com a 3ª dose é de 70.179, cerca de 32% da população. 8.209 pessoas deixaram de tomar a 2ª dose do imunizante.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Prefeitura de Hortolândia reforça a orientação para que as pessoas faltantes completem a imunização contra a Covid-19. A vacinação para pessoas a partir de 12 anos continua durante a semana, no horário das 8h às 15h30, em diferentes unidades a cada dia (confira no fim da matéria).

Durante a semana, é necessário fazer agendamento somente para receber a 3ª dose. O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura.

A Secretaria de Saúde ainda salienta que as pessoas imunizadas com a vacina da Janssen devem também completar a imunização com a dose de reforço.

Quem for receber a 1ª dose deve apresentar RG ou algum documento com foto, CPF e comprovante de endereço.

Já para quem for receber a 2ª ou a 3ª doses, é necessário levar o comprovante de vacinação, Carteira de Identidade ou algum outro documento com foto e CPF. Os adolescentes podem receber a 2ª dose desacompanhados de pai, mãe ou responsável.

Confira abaixo as UBSs que fazem a vacinação contra a Covid:

Quinta-feira

UBS Santa Esmeralda: Rua Turquesa, 171

UBS Taquara Branca: Rua Onze de Agosto, 25

Sexta-feira

UBS Adelaide: Rua Julio Cesar do Nascimento, 355

UBS Santa Clara: Rua dos Estudantes, 415

UBS São Bento: Rua Tom Jobim, 440

*Estagiária sob supervisão Luciano Bianco