Mãe manda cocaína em hidratante corporal para filho no CDP de Hortolândia

A mãe de um interno mandou cocaína escondida dentro de creme hidratante corporal para o filho no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia.

A droga foi apreendida nesta quinta-feira (10) por agentes penitenciários, informa a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). A encomenda foi enviada pelos Correios.

Agentes encontraram a droga durante revista – Foto: Divulgação

Segundo a SAP, foram apreendidas 47 gramas de cocaína no creme hidratante, durante procedimento de revista das encomendas enviadas pelos Correios por agentes da unidade penitenciária.

O entorpecente foi encaminhado à delegacia. O preso foi isolado preventivamente para Procedimento Disciplinar Investigatório, informa a pasta.

Um mês atrás, outra mãe tentou o envio de drogas de forma semelhante, “via” margarina.

Agentes de segurança do CDP de Hortoândia encontraram e apreenderam em entrega feita pela mãe de um interno, 58 gramas de cocaína e 15 gramas de maconha em um fundo falso de embalagem de margarina.

A encomenda também foi via Correios, inclusive por Sedex. Na ocasião, a droga foi apreendida e instaurado procedimento investigatório, com o isolamento do preso, procedimento padrão nestes casos.