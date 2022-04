Mãe envia chinelos com droga escondida ao filho que está preso em Hortolândia

Agentes do CDP apreenderam 75 micropontos de LSD e 12 gramas de maconha escondidos no chinelo

Agentes de segurança do CDP (Centro de Detenção Provisória de Hortolândia) encontraram 75 micropontos de LSD (Dietilamida do Ácido Lisérgico) e 12 gramas de maconha escondidos em um par de chinelos, neste domingo (27). As drogas foram apreendidas durante revista das mercadorias enviadas aos presos.

No outro par do chinelo, estavam escondidos micropontos de LSD

O par de chinelos estava entre os objetos revistados que foram enviados pela mãe do detento, que foi isolado preventivamente para procedimento disciplinar. O material apreendido foi encaminhado para a delegacia.

Americana

No último dia 9, os agentes de segurança do CDP de Americana encontraram 41 gramas de cocaína dentro de um tubo de pasta de dente, enquanto revistavam mercadorias enviadas para os presos. O creme dental estava entre os itens pessoais que a companheira de um detento havia enviado para ele.

Diante da apreensão, o homem que receberia o produto também foi isolado preventivamente para procedimento disciplinar.