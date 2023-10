Polícia Civil investiga desaparecimento de mãe e filho em Hortolândia

Fernanda Silva Bim e Maurício Silva Ferreira estão desaparecidos desde terça-feira (3) - Foto: Divulgação

Fernanda Silva Bim, de 44 anos, e o filho, Maurício Silva Ferreira, de 24 anos, moradores do Jardim Amanda, em Hortolândia, estão desaparecidos desde a última terça-feira (3). Delma Aparecida da Silva Bim, de 67 anos, avó de Maurício, foi encontrada com diversos ferimentos pelo corpo na casa onde os três moram e foi internada no Hospital Mario Covas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com informações de uma amiga da família, colegas que trabalham com Maurício notaram sua falta na terça-feira. Eles tentaram entrar em contato com ele, mas como ninguém deu retorno até sexta-feira, responsáveis pela empresa procuraram o 2º DP (Distrito Policial) para registrarem o desaparecimento.

Paralelo a isso, de acordo com o boletim de ocorrência, o tio do jovem foi informado de que algumas pessoas estavam tentando falar na casa do seu sobrinho, onde ele mora com a mãe e a avó, motivo pelo qual ele decidiu ir até a casa dos familiares.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ao entrar no local, ele encontrou a mãe no sofá com diversos ferimentos pelo corpo, inclusive na cabeça, mas não teve notícias da irmã e do sobrinho, que seguem desaparecidos. Ele relatou ainda que o carro da família, assim como o celular de uma das vítimas, também estão desaparecidos.

Na sequência a idosa foi socorrida ao Hospital Mário Covas, onde segue internada. Aos policiais, ela afirmou que a filha vinha recebendo ameaças pelo celular por questões financeiras. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.