Mãe e filha são surpreendidas com drogas pelo Baep, em Hortolândia

Uma mulher de 37 anos e a filha dela, uma adolescente de 16 anos, foram surpreendidas com drogas, durante uma abordagem na manhã desta quarta-feira (14), no Jardim do Lago, em Hortolândia. Na ocasião, os policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam 351 porções de maconha, crack e cocaína, além de três comprimidos de ecstasy.

Drogas apreendidas em imóvel em Hortolândia – Foto: Baep / Divulgação

De acordo com os policiais, por volta das 10h30 eles estiveram em uma região conhecida como ponto de venda de drogas, quando viram a mulher, que entregou algo para um rapaz e em seguida entrou em uma casa.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao perceber a aproximação dos PMs, ela arremessou seu celular ao chão, quebrando-o. Ela foi surpreendida com uma porção de maconha na mão, sendo que a embalagem da droga tinha a inscrição “Al Chapo”.

Já a adolescente, que estava na casa, teria jogado uma sacola com 72 porções de maconha, 35 microtubos de cocaína, 16 porções de crack e três comprimidos de ecstasy no quintal.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os policiais também realizaram a varredura com o cão Thor e encontraram outra sacola na estante, com mais 131 porções de maconha, 66 microtubos de cocaína e 30 porções de crack.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ambas foram conduzidas ao plantão policial, onde a mãe foi autuada em flagrante sob acusação de tráfico de drogas e corrupção de menores. A filha também ficou apreendida até ser apresentada à Vara da Infância e Juventude. As duas ficaram provisoriamente na Cadeia Feminina de Monte Mor.