Mãe de detento é presa ao tentar entrar com maconha em CDP

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante nesse sábado (27) ao tentar entrar no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia com um invólucro de maconha escondido no ânus. Ela é mãe de um detento e admitiu que estava com o entorpecente após o scanner corporal apontar a irregularidade.

Foto: Divulgação / SAP

De acordo com informações da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), o flagrante ocorreu às 9h45, quando as imagens produzidas pelo scanner apontaram que havia algo de errado com a visitante. Agentes perguntaram se a mulher estava com algo ilícito e ela assumiu que tinha um invólucro com maconha no ânus.

Ela retirou o material de seu corpo e em seguida foi conduzida ao plantão policial. A droga pesava 25 gramas e também foi entregue à polícia.

O preso que seria visitado foi isolado preventivamente para procedimento disciplinar. “A SAP informa que as pessoas as quais são flagradas tentando entrar nas unidades prisionais com materiais proibidos são suspensas, temporariamente do rol de visitas”, traz a nota da secretaria.