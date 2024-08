Lula participa de inauguração de fábrica em Hortolândia nesta sexta

Essa será a primeira visita do presidente à Região do Polo Têxtil durante seu terceiro mandato

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estará em Hortolândia nesta sexta-feira (23), às 10h, para a inauguração da fábrica de polipeptídeo sintético da EMS, voltada à produção de tratamentos para diabetes e obesidade.

O evento acontece no auditório da EMS – Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 8, Chácara Assay.

Lula durante visita à Vila Soma, em Sumaré, em maio de 2022 – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Segundo o governo federal, com custo de R$ 70 milhões, a nova unidade “é considerada a primeira fábrica desse tipo no País e insere-se entre as iniciativas do governo federal em torno do Complexo Econômico-Industrial da Saúde”.

O polipeptídeo sintético possibilita a redução de efeitos colaterais para os pacientes, assim como dos custos para os pacientes. O governo federal prevê investimento de R$ 57,4 bilhões do poder público e da iniciativa privada no Complexo Econômico-Industrial da Saúde, entre 2023 e 2026.

Essa será a primeira visita de Lula à RPT (Região do Polo Têxtil) durante seu terceiro mandato como presidente. A última aparição pública dele na região havia sido em maio de 2022, na Vila Soma, em Sumaré.