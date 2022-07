Locação de prédio da DDM estaria ligada ao fechamento do 1º DP em Hortolândia

SSP destacou apenas que o prédio passará por uma reforma para adequação de recursos - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

A recente locação do prédio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), na Rua Benedicta Pires de Assis, 88, no Remanso Campineiro, em Hortolândia, teria sido condicionada a entrega do imóvel cedido ao 1º Distrito Policial, na região do Jardim Rosolém.

O LIBERAL teve acesso ao ofício da prefeitura número 72/22, endereçado à Delegacia Seccional de Americana e assinado pela secretária de Governo Silvania Anísio da Silva, em 20 de maio de 2022, que enfatiza que “a finalização dos trâmites para o imóvel destinado à DDM conforme acordo para mantermos a localização, seria necessário a entrega das chaves no período de 30 dias.”

A Prefeitura informou em nota que “por meio da Secretaria de Governo, mantém negociação com a Polícia Civil, no sentido de atender às demandas do órgão quanto às instalações físicas das delegacias. O município orientou a Seccional sobre a necessidade de devolução de eventuais imóveis que estejam sendo ocupados. Em um primeiro momento, houve a perspectiva de devolução do imóvel, condicionado à instalação da DDM, no entanto, não foi concretizada devido a questões estruturais”.

A sede DDM foi alugada em janeiro de 2022. “Até o momento, a prefeitura não recebeu oficialmente nenhum pedido de rescisão do contrato de locação ou de devolução do imóvel do 1º DP por parte da Polícia Civil”, completa.

Desde a última terça-feira, o 1º DP deixou de atender ao público no antigo prédio da Rua Ercílio Antonio Almeida, 435.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo foi procurada, mas não informou a resposta sobre o ofício até o fechamento desta edição.

Nesta quarta, a SSP destacou apenas que o prédio passará por uma reforma para adequação de recursos e o atendimento da unidade, como registros de boletins de ocorrência, será realizado no prédio da Delegacia, no Parque dos Pinheiros.

Os inquéritos policiais e demais demandas em andamento pelo 1º DP continuarão normalmente em apuração. A unidade é a responsável pela demanda dos bairros nas regiões adjacentes e inclusive, das quatro unidades do Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia, que ficam no município e concentram 5.675 presos.