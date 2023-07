Ladrões levaram ao menos R$ 700 mil em roubo a agência da Caixa de Hortolândia

Criminosos levaram ao menos R$ 700 mil reais durante o roubo ocorrido em uma agência da Caixa Econômica Federal, no Jardim Rosolém, em Hortolândia, na tarde desta quarta-feira (5). O valor foi divulgado pela PF (Polícia Federal) de Campinas, que investiga o caso.

O órgão divulgou também que um dos carros utilizados durante o crime, um Honda Civic, foi encontrado abandonado no início da noite de ontem, próximo a uma unidade de saúde.

Além do veículo, foram coletadas imagens de circuito de segurança, que mostram os ladrões saindo do banco com os malotes de dinheiro. Até o momento, a PF apurou a participação de seis pessoas neste crime.

“O veículo foi periciado inicialmente no local e será removido para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas para término do trabalho pericial com o objetivo de encontrar vestígios que possam auxiliar na identificação dos autores do roubo. ”, traz trecho da nota da PF de Campinas.

Veículo utilizado no assalto foi encontrado próximo a uma unidade de saúde da cidade – Foto: Reprodução.JPG

O roubo. De acordo com a Secretaria de Segurança de Hortolândia, os criminosos se passaram por clientes, tiveram acesso ao interior da agência e aguardaram o carro-forte carregar.

Em seguida, renderam vigilantes e funcionários do banco, permanecendo no interior da agência até o horário de liberação do cofre e saíram pela porta da frente com os malotes de dinheiro.

Por conta do crime, a agência foi fechada nesta quarta para os serviços e no período da noite, caixas eletrônicos foram liberados para uso de clientes e o atendimento foi retomado na manhã desta quinta-feira (6).