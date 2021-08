Ladrão morre após tentativa de roubo em Hortolândia

Um homem de 38 anos morreu na noite desta quinta-feira (12), em Hortolândia, ao tentar assaltar um casal e ser baleado por uma das vítimas, um policial militar que estava de folga e reagiu ao roubo.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o PM de 25 anos e a esposa saiam da casa de um familiar, no bairro Terras de Santo Antônio, quando um carro se aproximou do seu veículo e um homem armado desceu, anunciou o roubo e apontou a arma na cabeça da esposa do militar.

Assim que o assaltante se distanciou da mulher, o PM reagiu e atirou. O segundo assaltante, que estava no carro, chegou a atirar, mas fugiu em seguida.

O SAMU (Serviço Móvel de Emergência), foi acionado, mas o homem morreu no local. O caso foi registrado na delegacia de Hortolândia.