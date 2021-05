Kit intubação: Hortolândia diz ter estoque para uma semana

Executivo diz que só há estoque para sete dias – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A Prefeitura de Hortolândia diz ter estoque do kit intubação para coronavírus (Covid-19) para apenas uma semana. O LIBERAL perguntou às prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) sobre o estoque do kit intubação dos hospitais e quando foi a última entrega do Governo do Estado.



Segundo a Secretaria de Saúde de Hortolândia, “o município dispõe de medicamentos necessários para procedimentos de intubação em quantidade suficiente para o período de sete dias”.



Em Americana, segundo a prefeitura, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informou que possui estoque normalizado dos medicamentos para intubação.



“Inclusive, nesta quinta-feira (20) o HM recebeu do fornecedor um pedido desses insumos. A previsão é de que o estoque dure por pelo menos 30 dias, porém esse prazo pode ser alterado de acordo com a demanda dos casos”, diz o Executivo, que afirma não ter recebido kits do Estado até o momento.

Em Nova Odessa, a situação é parecida. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, “temos estoque para aproximadamente 30 dias. O Estado ainda não nos enviou nada (recentemente), mas temos uma adesão à compra internacional de dois medicamentos para chegar, com previsão para julho”.



A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste diz ter recebido a última remessa do Estado em 23 de abril. “O Município possui um quantitativo de medicações para intubação, no entanto não é possível mensurar para quanto tempo, pois depende dos indicadores de internações nas próximas semanas”.



As distribuições dos medicamentos são realizadas de acordo com o quantitativo em estoque para distribuição no Estado, aponta a prefeitura. “Portanto, o município geralmente não é informado com antecedência quanto aos próximos envios”.



Já em Sumaré, a Secretaria Municipal de Saúde informa que tem recebido normalmente os kits intubação, toda semana. “O último recebimento pelo Município foi segunda-feira (17)”.

ESCASSEZ

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde reitera que é fundamental o uso racional dos medicamentos para intubação devido à escassez nacional, que requer a priorização do uso conforme a necessidade dos pacientes e indicação médica.



“O Departamento Regional de Saúde de Campinas tem monitorado os estoques e feito remanejamentos necessários para suprir as demandas locais. Além disso, à medida que os medicamentos chegam, são enviados às regiões”.



A pasta estadual tem enviado sistematicamente ofícios ao Ministério da Saúde cobrando providências e informando diariamente o status de consumo.



No último ofício, enviado neste mês, a Secretaria solicitou 2,7 milhões de itens para suprir a demanda. Contudo, em 11 e 12 de maio, o órgão federal enviou apenas 350,2 mil medicamentos – aproximadamente 12,5% do quantitativo solicitado.