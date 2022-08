Justiça manda soltar vereadora presa por rachadinha e determina afastamento da câmara

A Justiça concedeu na terça-feira (23) um habeas corpus para a vereadora Márcia Campos (PSB) e do servidor municipal Isaac Santos Souza. Eles estavam presos desde a manhã da última quinta-feira (18), por decisão da 1ª Vara Criminal de Hortolândia, após serem investigados pelo Ministério Público pela chamada rachadinha, que consiste em exigir parte do salário de assessores.

No mesmo caso, o vereador Enoque Leal Moura (MDB) também foi preso, mas foi colocado em liberdade no dia seguinte. Inclusive, ele já retornou ao cargo e participou da sessão da Câmara de Hortolândia na noite da última segunda-feira (22).

Vereadora Marcia Campos segue presa – Foto: Reprodução

O juiz de Hortolândia André Forato Anhê explica que, no caso do Enoque, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), que concedeu a liminar a ele, não disse nada sobre outras medidas restritivas, como por exemplo a suspensão das atividades na câmara que Márcia recebeu.

O magistrado completa que no caso da vereadora, o STJ (Superior Tribunal de Justiça), que deu liminar em favor dela, deixou a possibilidade de outras medidas fixada por Anhê, que também incluem o servidor.

Entre as medidas, além do afastamento da função pública sem percepção de proventos, há também a proibição a ambos de ingressar nas dependências da câmara ou no prédio da prefeitura; proibição de contato, por qualquer meio de comunicação ou direto, ou ainda que por interposta pessoa, com vítimas e testemunhas arrolados na denúncia pelo Ministério Público.

O advogado Antonio Gonzalez dos Santos Filho, que representa Márcia, não foi localizado pela reportagem para comentar o caso. A parlamentar cumpria pena na Penitenciária Feminina de Votorantim.

Já o servidor está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia. A advogada dele, Raquel Sales, diz que por enquanto, ele não pode ser colocado em liberdade, pois ainda precisa resolver algumas questões anteriores, mas que deve sair em breve.