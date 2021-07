Justiça Federal leiloa imóvel em Hortolândia

Apartamento que será leiloado na cidade fica localizado no Condomínio Residencial Di Mônaco, no Núcleo Santa Izabel

A Justiça Federal, por meio da Fidalgo Leilões, irá leiloar um apartamento do Condomínio Residencial Di Mônaco na próxima quarta-feira (21). O leilão será realizado de forma online, pelo site e para participar é necessário realizar um cadastro no site e conferir o edital do evento. O encerramento está previsto para às 11 horas.

“Os leilões da Justiça Federal acontecem periodicamente com ótimas oportunidades para quem está à procura de imóveis, veículos e uma infinidade de itens. Os produtos são oriundos de diversas ações judiciais como: criminais, execuções fiscais e cíveis. Por ser considerado o meio mais transparente e ágil de venda de bens, é cada vez maior a quantidade de pessoas que recorrem aos leilões para compra dos mais variados artigos”, explica o leiloeiro Douglas Fidalgo.

O apartamento a ser leiloado está localizado no terceiro andar do Condomínio Residencial Di Mônaco, no Núcleo Santa Izabel, em Hortolândia. Ele tem área útil de 55 m², com sala de jantar e estar; sacada; corredor de circulação interna; copa e cozinha; banheiro social; lavanderia; e dois dormitório. O apartamento ainda conta com uma vaga no estacionamento descoberto do condomínio. O lance inicial é de R$ 352.773,89.