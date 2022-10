Justiça condena homem a 26 anos por estupro de vulnerável em Hortolândia

Juiz da 1ª Vara Criminal de Hortolândia, André Forato Anhê, também determinou pagamento de R$ 35 mil por danos morais - Foto: Arquivo / Liberal

Um homem de 62 anos foi condenado a 26 anos e oito meses de prisão por estupro de vulnerável. Ele molestou a neta da esposa, que na época tinha oito anos, por pelo menos 11 vezes. O juiz da 1ª Vara Criminal de Hortolândia, André Forato Anhê, determinou que ele também pague R$ 35 mil por danos morais à vítima, que ainda sofre de transtornos emocionais.

O magistrado explica, na sentença com 20 páginas, que a pena levou em conta que o réu era companheiro da avó da vítima, “vodrasto” (termo usado pelo juiz), e gozava de amizade da família, estando caracterizados o parentesco socioafetivo e a autoridade sobre e criança.

De acordo com a denúncia do MP (Ministério Público), os abusos começaram em 2010 e ocorreram dentro da casa da avó da vítima, que fica no Jardim São Miguel. No entanto, os fatos somente vieram à tona após a avó da vítima se separar do acusado, já em 2018, ocasião em que a vítima se encorajou e relatou os fatos para a mãe dela, que então procurou a autoridade policial. “Em razão dos fatos, a vítima apresentou mudanças em seu comportamento, entre eles irritabilidade, transtornos de atenção, depressão e ideias suicidas”, destaca o juiz.

A menina relatou que não teve coragem de denunciá-lo antes devido às ameaças que sofreu, pois ele dizia que mataria a avó caso alguém descobrisse. Os abusos só pararam quando ela tinha 12 anos, após a sua primeira menstruação. Disse que até hoje não consegue sentir o cheiro de cigarro porque ele fumava e a beijava.

Durante os depoimentos, a avó da criança não acreditou nas denúncias e chegou a avisá-lo de que “estavam armando armadilhas para ele”. Já em depoimento, ela defendeu o companheiro e se voltou contra sua neta, tentando desqualificá-la, afirmando que nunca desconfiou de nada nem nunca viu nada, reforçando, no ponto de vista dela, que os fatos nunca aconteceram.

O acusado poderá aguardar solto o trânsito em julgado da sentença. A advogada dele não foi localizada pela reportagem para comentar o caso.