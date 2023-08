Juiz suspende processo de médico acusado de molestar paciente em Hortolândia

O juiz da 1ª Vara Criminal de Hortolândia, André Forato Anhê, suspendeu provisoriamente o processo contra o pediatra Leopoldo Paviotti, 65.

Ele responde pelo estupro de um paciente na época, em 2021, com 13 anos, que teria ocorrido dentro do consultório. O magistrado aceitou o recurso da defesa que apresentou um laudo particular de demência.

Processo contra o pediatra Leopoldo Paviotti foi suspenso provisoriamente – Foto: Arquivo / Liberal

O magistrado decidiu que o processo não prosseguirá até que seja feita uma nova avaliação com laudo oficial sobre a insanidade mental no Imesc (Instituto de Medicina Social e de Criminologia) vinculado à Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania.

A audiência sobre o caso que já tinha sido marcada também foi cancelada. O documento foi publicado nesta segunda-feira (28).

O advogado que representa o réu, Ralph Tórtima Filho disse que, por enquanto, a defesa não pode dar mais detalhes sobre o caso, pois envolve questões de saúde de seu cliente.

O episódio teria ocorrido dentro da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Rosolém, em Hortolândia, em outubro de 2021. Após a investigação, o mandado de prisão preventiva foi expedido em agosto de 2022. O médico foi preso em seguida, em uma clínica onde trabalhava, em Monte Mor.

Ele permaneceu custodiado por 20 dias no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Sorocaba, mas ganhou liberdade após ser beneficiado por um habeas corpus no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Na época, a defesa justificou que a prisão preventiva não era necessária.

OBRIGAÇÕES

O relator, desembargador Renato Genzani Filho concedeu a liberdade provisória, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, obrigação de não alterar seu endereço sem autorização judicial e de não manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação.

O MP (Ministério Público) denunciou o médico por estupro de vulnerável, que prevê pena de 8 a 15 anos de reclusão.