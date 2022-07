Jovens são mortos a tiros no Remanso Campineiro, em Hortolândia

Dois jovens de 24 anos foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (10) no bairro Remanso Campineiro, em Hortolândia. As vítimas foram identificadas como Douglas Mauricio Rodrigues e Fabio Henrique Roberto Romano. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os jovens foram encontrados mortos à 1h30 deste domingo. A PM (Polícia Militar) foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço indicado, encontrou as vítimas caídas já sem vida. No local, uma motocicleta Honda/CG foi encontrada e apreendida.

Foram solicitados exames de perícia ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como homicídio no plantão da Delegacia de Hortolândia, onde será investigado.